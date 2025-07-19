طواف فرنسا: انسحاب البلجيكي إيفينيبويل في المرحلة الرابعة عشرة

الرياص - اسماء السيد - باريس : انسحب الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبويل، الفائز بذهبيتين أولمبيتين في باريس الصيف الماضي، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعدما عجز عن إكمال المرحلة الرابعة عشرة الجبلية بين بو وسوبربانيير في البيرينيه.

وبدا منذ المرحلتين الأوليين في جبال البيرينيه، الخميس والجمعة، أن الدراج البالغ 25 عاما والفائز بالمرحلة الخامسة يعاني بدنيا حيث كان عاجزا تماما عن مجاراة السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي والدنماركي يوناس فينغيغارد.

ودخل الفائز بذهبتي سباقي الطريق وضد الساعة في أولمبياد باريس 2024 المرحلة الرابعة عشرة من الطواف الفرنسي المكون من 21 مرحلة، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق قرابة 7 دقائق ونصف عن بوغاتشار المتصدر وأكثر من ثلاث دقائق عن فينغيغارد الثاني.

ولم تكن التحضيرات الشتوية لإيفينيبول مثالية، إذ تعرض في كانون الأول/ديسمبر لكسور عدة في يده وضلوعه وكتفه خلال حادث اصطدام بشاحنة بريد في بروكسل.

ولدى إيفينبول تاريخ من الحوادث الدراماتيكية، حيث سقط في واد في إيطاليا عام 2020، ثم اصطدم بكلب بكامل سرعته خلال طواف إيطاليا عام 2023، وصولا إلى بداية الموسم الماضي حين سقط عن منحدر خلال طواف الباسك.

لكن ليس كل شيء بهذه السلبية بالنسبة للبلجيكي، إذ حقق الصيف المنصرم ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال عندما توج بذهبيتي سباق الطريق وسباق ضد الساعة في أولمبياد باريس.