شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الدراجات قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا للمدارس بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات ، برئاسة أيمن علي حسن، في توفير معسكر إعداد قوي للمنتخب الوطني، بمدينة السادس من أكتوبر من أجل تجهيز "فراعنة الدراجات".

قبل المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس التي تستضيفها الجزائر.

واستقر أحمد مجدي، المدير الفني للمنتخب، على القائمة النهائية التى ستمثل مصر فى البطولة، وجاءت قائمة منتخب الشباب على النحو التالي:

سيف محمد إبراهيم

أبي محمد مجدي

إسلام أحمد سمير

يوسف رضا

يوسف حمدي

أما قائمة منتخب البنات فضمت كلًا من:

جودي محمد السيد

فاطيما كريم

نور حسن فؤاد

من جانبه، أكد أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة يدعم كافة المنتخبات، وأن هدفهم الدائم هو المنافسة الحقيقية على لقب البطولة القارية والتواجد بشكل مشرف في المحافل العالمية. وأشاد بالتزام لاعبي ولاعبات المنتخب، مؤكدًا أن الروح العالية والإصرار الذي وصل إليه الجميع يبشر بالخير قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية للمدارس في الجزائر.

وفي السياق ذاته، وجّه أحمد مجدي، المدير الفني للمنتخب المصري للدراجات، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على دعمهم الكامل للمنتخب قبل السفر، مثنيًا على مجهود وحرص عضوي مجلس الإدارة، هاني سعيد وندى الناصر، المشرفين على منتخبي الرجال والسيدات، مؤكّدًا أن الثنائي على تواصل دائم مع البعثة، ويحرصان على تذليل أي عقبة تواجه المنتخب خلال معسكره الحالي بمدينة السادس من أكتوبر.