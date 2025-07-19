شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين أحمد سمير فى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تعيين أحمد سمير المدرب العام لفريق الزمالك فى الجهاز الفنى السابق بقيادة أيمن الرمادى، فى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين الذى يترأسه بدر حامد.

وأوصى بدر حامد بتعيين أحمد سمير فى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين، بدلاً من حازم إمام الذى يتواجد حاليًا ضمن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا.

كما رحل عماد المندوه عن منصب الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين، ليتم تعيين عادل المأمور بدلاً منه.

انتقل

لاعب فريق

إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه.

وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز. ووضع نادي الزمالك بندًا في عقد بيع اللاعب يمنحه أحقية الحصول على نسبة 20% في حالة إعادة بيع مستقبلية للاعب، في خطوة للحفاظ على حقوق النادي حال تألق اللاعب ورحيله إلى نادٍ آخر في الفترة المقبلة.

مهاب ياسر ينتقل لحرس الحدود مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الزمالكمهاب ياسرالزمالك