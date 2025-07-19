شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يرفض رحيل عمرو جمعة عن الاتحاد السكندري إلى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

رفض أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رحيل عمرو جمعة مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتمسك ببقاء اللاعب فى الموسم الجديد، في ظل حاجة زعيم الثغر إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد.

وانضم عمرو جمعة إلى الاتحاد في يناير الماضي قادما من نادي راية، وظهر بشكل جيد مع زعيم الثغر، قبل أن ينال ثقة الجهاز الفني ويقرر بقائه مع زعيم الثغر.

وتوصل مسئولو نادى الاتحاد السكندري إلى اتفاق شبه نهائي على ضم النيجيري جون ايبوكا مهاجم المصري البورسعيدي لمدة موسمين قادمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباط اللاعب مع النادي البورسعيدي.

وخرج جون إيبوكا من حسابات الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، وهو ما دفع مسئولي نادي الاتحاد السكندري للتفاوض معه، من أجل تدعيم هجوم زعيم الثغر في الموسم الجديد.



ويواصل نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع السباعي أحمد محمود ومحمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمد سامي واسحاق سافيور.

كما دخل خالد صبحي مدافع المصري حسابات نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه في الصيف الجاري، تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ويتفاوض نادي الاتحاد مع المصري لمعرفة موقفهم من التخلي عن خدمات خالد صبحي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لسد العجز في مركز الدفاع بصفوف زعيم الثغر.

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكره المقام حالياً في الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، مع فرق مالية كفر الزيات والمقاولون العرب وزد وفاركو.

ويلعب الاتحاد أولى ودياته مع مالية كفر الزيات مساء اليوم الأربعاء ومع المقاولون العرب يوم 21 يوليو الجاري ثم مع زد يوم 23 من الشهر، ويختتم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة فاركو يوم 29 يوليو.

ووافق مسئولو الاتحاد السكندري على بيع أحمد أيمن ظهير أيمن الفريق إلى وادي دجلة مقابل مبلغ 2 مليون جنيه، بعد خروج اللاعب من حسابات أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر في الفترة الحالية.