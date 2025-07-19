شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يؤدي برنامجا بدنيا قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا للاعب الفريق إمام عاشور لتنفيذه خلال فترة الراحة التي حصل عليها من أجل التعافي من إصابة كسر عظمة الترقوة وإجراء عملية جراحية، وهي ما تسببت فى غيابه عن معسكر الأهلي الخارجي والمقام حاليا في دولة تونس.

وحدد الأهلي برنامجا بدنيا لإمام عاشور لأدائه للحفاظ على لياقته البدنية وعدم حاجته إلى وقت طويل بعد التعافي من الإصابة، ويسهل عودته للملاعب سريعاً.

ويحتاج إمام عاشور لفترة 10 أسابيع، وفقا لحالة الالتئام، ومتابعة الأشعة وأنه غير مطالب بالسفر إلى أمريكا مجددا.

وأكد مصدر في الأهلي أن النادي لم ولن يوقع أى عقوبات ضد إمام عاشور لاعب الفريق بعد ظهوره فى إحدى الحفلات التي أقيمت بالساحل الشمالي مساء أمس، الجمعة، مُشيراً إلى أن إمام لم يرتكب أخطاء تستوجب توقيع عقوبات عليه.

وأضاف المصدر، أن إمام عاشور خرج من قائمة الأهلي الموجودة فى معسكر تونس الحالي بسبب الإصابة، حيث مازال اللاعب يخوض برنامجاً تأهيلياً للتعافي من جراحة "الكتف" التي أجراها مؤخراً فى أمريكا بعد إصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي اُسدل الستار عليها مؤخراً بأمريكا.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يقضي إجازته خارج القاهرة بعدما تم استبعاده من معسكر تونس على خلفية الإصابة، ومن حقه قضاء الإجازة حسبما يشاء، طالما أنه لم يُسيئ لنفسه أو للأهلي ولم يتجاوز في أي حق أحد أو جهة.

وأكد المصدر أنه ليس عيباً أن يحضر إمام حفلاً لمطرب كبير كراغب علامة، كما أن اللاعب اصطحب زوجته معه فى الحفل، وهو ما يؤكد أن تصرفه كان طبيعياً ولا يستدعي توقيع أي عقوبات سواء كانت عقوبات مالية أو إدارية أو فنية.