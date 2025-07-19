شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان يجمع بين تدريب منتخب مصر للكرة النسائية ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على أن يجمع أحمد رمضان المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية بين عمله فى المنتخب ونادى وادى دجلة فى الموسم الكروى الجديد.

وتلقى منتخب مصر للسيدات لكرة القدم إخطارا لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره الغاني في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 التي يستضيفها المغرب، يأتي هذا الموعد بناءً على إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويُعد هذا اللقاء بمثابة فاصلة مباشرة، حيث سيتأهل الفائز من هذه المواجهة المرتقبة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وفي حال تمكن منتخب مصر للسيدات من تخطي عقبة غانا القوية، سيضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين في نسختي 1998 و2016، هذا الإنجاز سيمثل دفعة كبيرة للكرة النسائية المصرية ويؤكد على تطورها المستمر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات انطلاق مسابقة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل بدلا من 22 أغسطس كما كان مقترحا.

يقام دوري الكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

وأجريت الخميس الماضى قرعة دورى الكرة النسائية بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

البنك الأهلى مع رع

الاهلى مع الطيران

الجونة مع انبى

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا باى.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة ال 12 و الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

وفتحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ملف الاستعداد للموسم الجديد، عن طريق دراسة تغيير بعض البنود فى دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 -2026 وعلى رأسها بند الانسحاب من المباريات خاصة بعد أن شهد الموسم المنقضى انسحاب عدد من الفرق خلال المباريات، مما تسبب فى حالة من العشوائية والاستياء بسبب المسابقة وعدم تكافؤ الفرص فى الانسحابات المتكررة من بعض الفرق.

كما تم الاستماع خلال الفترة الماضية لعدد من شكاوى بعض الأندية وتعليقاتهم على دورى الكرة النسائية والمشاكل التى واجهتهم والعمل على تلافيها فى الموسم الجديد.

وتوج فريق مسار بلقب دوري الكرة النسائية للموسم الماضي، بينما فاز فريق الأهلي بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة.