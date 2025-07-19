شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سحب قرعة الدورى المصرى 27 يوليو بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة أندية الدورى الممتاز بإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 يوم الأحد 27 يوليو فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها يوم الأحد ومعه تفويض من كل نادٍ لحضور مراسم سحب القرعة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مسابقة الدورى الجديد ستنطلق فى موعدها المحدد يوم 8 أغسطس المقبل، ولا توجد نية لتقديم الموعد أو تأجيله كما تردد حيث تتمسك الرابطة باتفاقها مع رؤساء ومندوبى الأندية واتحاد الكرة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

على صعيد متصل، تم التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، حيث تم الاتفاق على تنظيم فترات التوقف الدولي بما يخدم مصلحة المنتخب في إعداداته، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على سير المنافسات المحلية.

وبناءً على هذه التوقفات، تقرر أن ينطلق الدوري الممتاز للموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل، وتهدف رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى إنهاء المسابقة في توقيت مناسب قبل بدء البطولات القارية الكبرى ومنافسات الموسم الجديد للمنتخب، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف.

وتأمل رابطة الأندية أن يشهد الموسم الجديد مزيدًا من التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم في تحقيق العدالة التنافسية ويعزز من مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.