شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه فى ثاني أيام معسكر تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أدى فريق الأهلي مرانه المسائي فى معسكره المغلق بمدينة تونس اليوم، السبت، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما استأنف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية وسافر إلى مدينة طبرقة أمس الجمعة.

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة للاعبين ظهر اليوم، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في مدينة طبرقة التونسية.

وتدرب الأهلى اليوم على فترتين، فى ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني فى الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -احمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله -أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.

ويشهد المعسكر غياب بعض لاعبي الفريق لأسباب مختلفة ، حيث يغيب كلاً من : وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ، كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف

كما يغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً ، بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد إنتهاء الإعارة لنادي قطر القطري وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأياً من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه ، كما يغيب كريم نيدفيد الذي اقترب من الإنتقال إلى سيراميكا بجانب الحارس الشاب مصطفى مخلوف ومعهم بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.



الشناوي



العش



بن رمضان



تريزي



جرادي



حمزة



داري



ديانج



رضا



ريبيرو



شريف



شكري



شوبير



طاهر



عابدين



فؤاد



كوكا



مرعي



ياسر