رابطة الأندية: الدورى الجديد ينطلق 8 أغسطس وينتهى مايو 2026

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى بيان رسمى، انطلاق الدورى المصرى الجديد 2025 - 2026 يوم 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهى بشكل نهائى فى مايو 2026.



بيان رابطة الأندية

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى البيان أيضا، أنه سيتم إجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 يوم الأحد 27 يوليو فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها يوم الأحد ومعه تفويض من كل نادٍ لحضور مراسم سحب القرعة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتم التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، حيث تم الاتفاق على تنظيم فترات التوقف الدولي بما يخدم مصلحة المنتخب في إعداداته، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على سير المنافسات المحلية. وبناءً على هذه التوقفات، تقرر أن ينطلق الدوري الممتاز للموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل، وتهدف رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى إنهاء المسابقة في توقيت مناسب قبل بدء البطولات القارية الكبرى ومنافسات الموسم الجديد للمنتخب، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف. وتأمل رابطة الأندية أن يشهد الموسم الجديد مزيدًا من التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم في تحقيق العدالة التنافسية ويعزز من مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005 التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت 20 سنة ، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف الدكتور عزّام أن عدداً من الأندية قامت بالفعل بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.