شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ذهبيات الفردي والفرق فى بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على منصة تتويج بطولة العالم للشاب تحت 17 سنة للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من 16 حتى 20 يوليو بجنوب أفريقيا بذهبيتي الفردي والفرق. وتقام البطولة بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

وفازت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الشابات محققة 1452 نقطة فيما أحرزت الإيطالية انشيرا ألارا الميدالية الفضية محققة 1425 نقطة، وجاءت لاعبة جنوب افريقيا تاتيانا ثوماتوس الميدالية البرونزية محققة 1396 نقطة.

فيما جاء كل من شهد عبده في المركز ال 8 محققة 1375 نقطة ، و للي فرج في المركز ال 9 محققة 1374 نقطة ، وكرمه هاني في المركز ال 11 محققة 1346 نقطة.

وفاز فريق الشابات المكون من " فريدة خليل ، للي فرج ، شهد عبده " بالميدالية الذهبية للفرق محققاً 4201 نقطه ، وحصل علي الميدالية الفضية فريق جنوب افريقيا محققاً 4062 نقطة ، بينما حصل الفريق المجري على الميدالية البرونزية محققاً 4010 نقطة.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للشباب بجنوب افريقيا 11 لاعباً بواقع 7 لاعبين و 4 لاعبات.

واللاعبون هم: عبدالرحمن عادل – مؤمن كمال - ⁠محمد تامر - ⁠يس الشربيني - ⁠عمر أيمن - ⁠محمود حسام - ⁠اياد عبدالوهاب.

واللاعبات هن: فريده خليل- ⁠للي فرج - ⁠شهد عبده - ⁠كرمه هاني.

ويقود المنتخب فنيا أحمد أشرف ، إبراهيم سكر ، ومحمد أبو هاشم ، وكريم تيمور المدير الفني للموانع، ويرأس البعثة في جنوب افريقيا المهندس عمرو شمس عضو مجلس إدارة الإتحاد.