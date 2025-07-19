شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية شاملة للاعبي الفرق الرياضية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للاعبين الرياضيين المسجلين بالنادي الأهلي، من مختلف الفئات العمرية في الألعاب الرياضية المختلفة، اليوم السبت، وذلك بصالة الشهداء بالمقر الرئيسي بالجزيرة.

وتأتي هذه الإجراءات والفعاليات الطبية بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، في ضوء استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم وتعزيز الرعاية الصحية للرياضيين، وضمان جاهزيتهم بدنيًّا وصحيًّا، إلى جانب إعداد ملف طبي متكامل لكل لاعب.

وتستمر هذه الفحوصات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لمدة أسبوع، حتى الانتهاء من إجراء الفحوصات لجميع اللاعبين، التي تشمل الكشف الطبي العام، والتحاليل الدورية، والتقييمات البدنية المتخصصة، وذلك وفقًا لطبيعة كل لعبة، وتُجرى الكشوفات وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

على جانب آخر، وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته، وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها، فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت، وأكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة.

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون. مؤكدًا على أنه سيظل تحت أمر ناديه «بيته» الذي منحه الفرصة لاكتساب الخبرات الإدارية والتسويقية والتعاقدية.

أمير توفيق: لا أعلم تفاصيل عقد كولر ولم أكن مسئولا عن تحريره

وفى وقت سابق، كشف أمير توفيق المدير التنفيذى لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يعلم تفاصيل عقد النادي مع السويسري مارسيل كولر، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرا؛ بسبب مطالبة محامي المدرب السويسري بالحصول على قيمة عقد كولر كاملة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق، في تصريحات خاصة، إنه لا يعلم أي شيء عن عقد كولر مع الأهلي، ولم يكن مسئولا عن تحرير العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن أمير توفيق كان يتولى منصب مدير التعاقدات في الأهلي وقت تجديد عقد كولر، قبل أن يعتذر عن عدم الاستمرار في هذا المنصب ويكتفي بمنصبه مديرا تنفيذيا لشركة الكرة بالنادي.

وأثار عقد كولر أزمة داخل النادي الأهلي بعد طلب محامي المدرب السويسري الحصول على قيمة العقد حتى نهاية الموسم المقبل، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، بعدما كانت تتجه النية إلى منح المدرب قيمة الشهرين المتبقيين في عقده عن الموسم الحالي.

ويطالب كولر إدارة الأهلي بـ3.5 مليون دولار قيمة عقده حتى نهاية الموسم الحالي وهو ما يرفضه مسئولو النادي ويحاولون الوصول إلى حل مُرضٍ مع المدرب.