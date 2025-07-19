شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدفع بتشكيل جديد لمنتخب الشباب فى الودية الثانية أمام الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه ، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ، على الدفع بتشكيل جديد للفراعنة الصغار فى المباراة الودية الثانية أمام منتخب الكويت الأولمبى المقرر لها غدا الأحد فى تمام السادسة مساء.

ويرغب أسامة نبيه فى الدفع بعناصر أخرى لمشاهدة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة فى ظل وجود 39 لاعبا فى المعسكر المفتوح الحالى استعدادا لوديتى الكويت.

وخاض منتخب الشباب المباراة الودية الأولى أمام الكويت بتشكيل يضم :حراسة المرمى: أحمد وهب ، خط الدفاع: إبراهيم عادل، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، مهاب سامي خط الوسط: أحمد وحيد، أحمد خالد كباكا، محمد السيد خط الهجوم: محمد عبدالله، مؤمن شريف، محمد هيثم.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: "محمد منشاوي، محمد عوض، أحمد عبدالعزيز، محمد جمال، محمود لبيب، سيف سفاجا، على إيهاب، مروان محمود، عمر سيد معوض، حامد عبدالله، أحمد شرف".

ونجح منتخب مصر تحت 20 سنة في تحقيق الفوز على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57 ’ فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

أشاد أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 سنة بالتجربة الودية الأولى التى فاز فيها احفاد الفراعنة أمس على منتخب الكويت الأوليمبى 3_2 ضمن تجهيزات الفراعنة للمونديال فى تشيلى بينما يستعد منتخب الكويت الأوليمبى لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية للكبار.

وقال نبيه إن تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط والاطمئنان على العناصر الأساسية وتنفيذ بعض الجمل الخططية التى يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجارى، وتابع نبيه أن الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوى يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال المقبل.

أضاف نبيه أنه يوجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعى فى كرة القدم وأنه وكل أفراد جهازه المعاون يعملون على تصحيحها.

وأكد نبيه أنه يتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسى للمنتخب الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين.

وطالب أسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز والجدية فى مرحلة التحديات مشدداً على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال.