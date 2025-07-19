شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

شهد عمرو مصيلحي ، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، اجتماع اللجنة الرئيسية للحكام لكرة السلة، برئاسة اللواء هشام حسن، وحضور العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اللجنة، والمهندس هشام الحريري المشرف العام على اللجنة.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة التي تسعى لحسمها خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير منظومة التحكيم باتحاد كرة السلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة كالتالي:

1 - تحديد توقيتات دراسات صقل الحكام بالتزامن مع بطولة دوري المناطق.

2 - تحديد توقيتات دراسات الحكام الجدد وترقي الحكام القدامى بمختلف الفروع التابعة للاتحاد.

3 - النظر في آلية المد للحكام الراغبين في الاستمرار بالتحكيم بالرغم من بلوغهم السن القانوني لاعتزال التحكيم.

4 - عرض تشكيل لجان الحكام الفرعية المختلفة والتوصية باعتماد هذه التشكيلات.

5 - الانتهاء من ترجمة النسخة الدولية لقانون كرة السلة إلى اللغة العربية والتوصية بطباعة ونشر القانون.

6 - الانتهاء من كافة المطالبات المالية للحكام عن الموسم المنقضي، كما تتعهد اللجنة الرئيسية للحكام بالعمل على بذل الجهد المستمر لما فيه صالح الحكام والتحكيم المصري.