افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء فى الساحل الشمالى بعروض خاصة لجماهير الأهلى

حرصت القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي، على افتتاح فرعها الجديد في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة مشروعاتها المميزة التي تهدف إلى خدمة عشاق النادي الأهلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاء الافتتاح وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، مع إطلاق عروض صيفية حصرية لزوار الفرع الجديد بالساحل الشمالي، تأكيدًا على حرص القلعة الحمراء على تقديم خدمات استثنائية تليق بجماهير الأهلي.

ويعكس الفرع الجديد رؤية القلعة الحمراء في التوسع والتواجد بالقرب من جمهور الأهلي، مع تقديم خدمات وعروض متكاملة تعبر عن قيمة النادي وتاريخه الكبير.

كما يتيح الفرع فرصة استثنائية لجماهير الأهلي لتخليد أسمائهم على جدران استاد الأهلي، في إطار استكمال مشروع القرن «مدينة القلعة الحمراء»، الذي يجمع بين الرياضة والترفيه والخدمات العصرية لتوفير تجربة فريدة لعشاق الكيان.

جدير بالذكر أن القلعة الحمراء سبق أن افتتحت فروعًا لها داخل المقرات الأربعة للنادي الأهلي، لتواصل اليوم انتشارها بخطوات ثابتة نحو خدمة جماهيره في كل مكان.

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة للاعبين ظهر اليوم، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في مدينة طبرقة التونسية.

وتدرب الأهلى اليوم على فترتين، فى ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني فى الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -احمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله -أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.