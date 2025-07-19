شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وفضية لألعاب القوى فى البطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

نجح الثنائي أسيل أسامة مطاوع، والمصنفة الثانية عالميا ريماس هيثم، لاعبتا منتخب ألعاب القوى فى حصد ذهبية وفضية فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام بنيجيريا وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

وحققت أسيل أسامة الميدالية الذهبية في رمي الرمح خلال مشاركتها بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى تحت 18 سنة، بينما نجحت ريماس هيثم الوليلي، في حصد الميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح ضمن منافسات البطولة ذاتها.

وكانت بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى قد تمكنت من حصد 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات للبطولة الأفريقية لألعاب القوى المقامة في مدينة أيسا بنيجيريا خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2025.

حصد الفراعنة 4 ميداليات متنوعة بواقع 2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية حيث حصدت حنين خالد الشبكشي الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة – تحت 18 سنة، بتحقيق ارتفاع 3.10 متر، كما حصدت رشا تامر وفيق الميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة تحت 20 سنة، برقم استثنائي 3.80 متر لتعادل أعلى رقم في تاريخ اللعبة مصريًا والمسجل باسمها.

فيما فاز بالميداليات البرونزية ريم تامر رشدي في مسابقة القفز بالزانة تحت 20 سنة بارتفاع 3.20 م، كما حصد عمار أشرف الميدالية البرونزية في دفع الجلة فئة 20 سنة بمسافة 17.54 متر.

وتعد هذه البعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركة مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تضم 46 لاعبًا ولاعبة ويترأس البعثة محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ومحمد عبد الرؤوف مدير فني والمدرب العام وسام سيد.

وكان محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور مجده الخواجه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي شاركا في اجتماع الكونجرس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى.

وناقش الاجتماع خطة الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى فى السنوات المقبلة وسبل دعم اللعبة في دول القارة والعمل على توسيع دائرة الممارسة.