بعثة المصرى تصل مدينة سوسة التونسية استعدادا لانطلاق معسكر الإعداد.. صور

وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى مدينة سوسة التونسية، والتي تستضيف معسكر الفريق البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، وذلك برفقة التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق، ورئيس البعثة محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

وكان التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، قد سبق البعثة إلى تونس، مساء الأربعاء الماضي، لترتيب استقبال بعثة الفريق البورسعيدي.

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي، غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة صباح اليوم، السبت، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري قد فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



