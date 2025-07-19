شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعتذر للحزم السعودى: ديانج غير مطروح للبيع والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه أن اللاعب أليو ديانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه..

جاء ذلك ردًّا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطلب المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، من أجل حسم مصيره مع الفريق، حيث ربط اللاعب تمديد عقده مع النادي بحاجة الفريق لجهوده والتأكد من إنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.

ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن ديانج لا يُمانع تمديد وتعديل عقده إذا تأكد أن خوسيه ريبيرو يحتاج إلى جهوده وسيعتمد عليه في الموسم المقبل، أما إذا شعر بأن فرصته في المشاركة مع الفريق ستكون ضعيفة مثلما فعل معه السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، سيرفض التمديد وسيطلب الرحيل مثلما حدث الصيف الماضي حين رحل إلى نادي الخلود السعودي.

وأكد اللاعب المالي أنه لا يمانع في البقاء مع الأهلي وتمديد عقده، لكن هذا يتطلب معرفة رؤية الجهاز الفني له، خاصة أن الفريق بات يضم عددا كبيرا من اللاعبين في خط الوسط، موضحاً أنه يرفض البقاء دون أن يكون له دور مع الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن لديه عروضا جادة ومن أندية كثيرة في الخليج ترغب في التعاقد معه والاعتماد عليه بشكل أساسي، ومن الأفضل الرحيل إلى إحداها حال عدم حصوله على فرصة مع الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق يرغب في بقاء ديانج، خاصة بعدما قدم اللاعب أداء جيداً للغاية مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا حينما تم الدفع به خلالها.

ويتواجد ديانج حالياً مع الأهلي في معسكر تونس الذي انطلق أمس، الجمعة، ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري، وتتخلله مباراتان استعداداً للموسم الجديد.