طواف فرنسا: الهولندي آرينسمان بطل المرحلة 14 وبوغاتشار يبتعد في الصدارة وانسحاب إيفينيبويل

الرياص - اسماء السيد - بآينير لوشون (فرنسا) : أحرز الدراج الهولندي ثيمين آرينسمان المركز الأول في المرحلة الرابعة عشرة الجبلية الشاقة من النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية السبت، بينما عزز السلوفيني تادي بوغاتشار، حامل اللقب، صدارته في الترتيب العام بكسبه 6 ثوان إضافية عن ملاحقه المباشر الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة انسحاب ثالث الترتيب العام البلجيكي ريمكو إيفينيبويل، الفائز بذهبيتين أولمبيتين في باريس الصيف الماضي، من الطواف وذلك بعدما عجز عن إكمال المرحلة التي ربطت بين بو ولوشون سوبربانيير على مسافة 182.6 كلم.

وبدا منذ المرحلتين الأوليين في جبال البيرينيه، الخميس والجمعة، أن الدراج البالغ 25 عاما والفائز بالمرحلة الخامسة يعاني بدنيا حيث كان عاجزا تماما عن مجاراة بوغاتشار وفينغيغارد.

ودخل الفائز بذهبتي سباقي الطريق وضد الساعة في أولمبياد باريس 2024 المرحلة الرابعة عشرة من الطواف الفرنسي المكون من 21 مرحلة، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق قرابة 7 دقائق ونصف عن بوغاتشار المتصدر وأكثر من ثلاث دقائق عن فينغيغارد الثاني.

ولم تكن التحضيرات الشتوية لإيفينيبويل مثالية، إذ تعرض في كانون الأول/ديسمبر لكسور عدة في يده وضلوعه وكتفه خلال حادث اصطدام بشاحنة بريد في بروكسل.

ولدى إيفينيبويل تاريخ من الحوادث الدراماتيكية، حيث سقط في واد في إيطاليا عام 2020، ثم اصطدم بكلب بكامل سرعته خلال طواف إيطاليا عام 2023، وصولا إلى بداية الموسم الماضي حين سقط عن منحدر خلال طواف الباسك.

لكن ليس كل شيء بهذه السلبية بالنسبة للبلجيكي، إذ حقق الصيف المنصرم ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال عندما توج بذهبيتي سباق الطريق وسباق ضد الساعة في أولمبياد باريس.

ويملك البلجيكي سجلا حافلا يتضمن لقب بطل العالم ثلاث مرات (اثنان ضد الساعة، وواحد في سباق الطريق)، إضافة إلى تتويجه مرة بطواف إسبانيا (فويلتا) واثنتين في سباق لياج باستون لياج.

فوز رائع لآرينسمان

وحقق آرينسمان، دراج فريق إينيوس البالغ من العمر 25 عاما، فوزا رائعا بعدما انطلق منفردا قبل 37 كلم من النهاية وحقق المركز الأول وسط الضباب بفارق أكثر من دقيقة عن بوغاتشار الذي كان قاب قوسين أو أدنى من فوزه الثالث تواليا والـ22 في الطواف، لكنه اكتفى بالمركز الثاني وكسب ست ثوان في الترتيب العام عن فينغيغارد الثالث في المرحلة ومطارده المباشر في الترتيب العام.

وقاد آرينسمان فريق إينيوس الى أول انتصار في الطواف منذ فوز الإسباني كارلوس رودريغيز في مورزين في عام 2023.

كما هو الفوز الرابع لآرينسمان في مسيرته الاحترافية وهو الأجمل أمام فوزه بمرحلة في طواف إسبانيا عام 2022.

وقال "لا أصدق ذلك. كان حصولي على المركز الثاني في مونت دور أمرا رائعًا بالفعل، ولكنه الآن أمرٌ لا يُصدق إذا ما أخذنا في الاعتبار الطريقة التي فزت بها. كنت في أفضل حالاتي، وكانت ساقاي قويتين".

وكان الألماني فلوريان ليبوفيتس الذي أنهى المركز في المركز الخامس، أكبر مستفيد من انسحاب إيفينيبويل كونه ارتقى الى المركز الثالث بفارق 7:53 دقائق عن بوغاتشار الساعي الى اللقب الرابع في طواف فرنسا بعد اعوام 2020 و2021 و2024.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الرابعة عشرة:

1 الهولندي ثيمين آرينسمان 4.53:35 ساعات

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1:08 دقيقة

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:12 د

4 النمسوي فيليكس غال بفارق 1.19 د

5 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 1.25 د

ترتيب الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 50:40.28 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.13 د

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 7.53 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 9.18 د