شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية للبعثة الأمريكية لناشئى الاسكواش بالأهرامات قبل انطلاق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حرصت البعثة الأمريكية لناشئى الاسكواش، على القيام بجولة سياحية لزيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول، وذلك قبل المشاركة في بطولة العالم للناشئين، التي تنطلق بعد غدٍ الإثنين، والتي تستضيفها مصر، حيث يحمل الفراعنة الصغار لقب البطولة فى المنافسات الفردية والجماعية عن النسخة الأخيرة.

يمثل مصر فى منافسات فردى الناشئين كلا من:

محمد زكريا "حامل لقب النسخة الماضية"، مروان عسل، إياد داوود، آدم حول، سيف الدين الرفاعي، وأدهم رشدي.

وفي منافسات السيدات تشارك كل من:

أمينة عرفي "حامل لقب النسخة الماضية"، ندين الحمامي، جنى جلال، مليكة تيمور، سهيلة حازم، ورقية سالم.

محمد زكريا بطل النسخة الأخيرة

يحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا صاحب الـ 17 عاماً والمصنف رقم 14 على العالم، لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية عن النسخة الماضية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

أمينة عرفي بطلة النسخة الأخيرة

كما تحمل البطلة الصاعدة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة على العالم حالياً، بلقب الناشئات عن النسخة الماضية، عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5، وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر 3 نسخ.



جولة سياحية للبعثة الأمريكية لناشئي الاسكواش بالأهرامات



جولة سياحية للبعثة الأمريكية لناشئي الاسكواش