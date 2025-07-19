شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 19 - 7 - 2025 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، والأهلي يتفق مع كولومبوس الأمريكي على تفاصيل صفقة وسام أبو علي.

تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق

الزمالك يهزم الشمس 5 - 4 وديًا.. وشيكو بانزا وأحمد شريف يسجلان

الزمالك يعين أحمد سمير فى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين

مهاب ياسر ينتقل لحراس الحدود مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

الرحيل يقترب.. الأهلي يتفق مع كولومبوس الأمريكي على تفاصيل صفقة وسام أبو علي

الأهلى يعتذر للحزم السعودى: ديانج غير مطروح للبيع

إمام عاشور يؤدي برنامجا بدنيا قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي

رسمياً.. سحب قرعة الدورى المصرى 27 يوليو بمشروع الهدف

رابطة الأندية: الدورى الجديد ينطلق 8 أغسطس وينتهى مايو 2026

المصري يستبعد محمود جاد من معسكر تونس.. اعرف التفاصيل

بعثة المصرى تصل مدينة سوسة التونسية استعدادا لانطلاق معسكر الإعداد.. صور