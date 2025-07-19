شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب رحيل وسام أبو على.. هل يتعاقد الأهلى مع لاعب جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على انتقال الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة، حيث اتفق الأهلي على بيع لاعبه مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف المزايا الإضافية ونسبة عائد البيع في المستقبل.

ومع اقتراب رحيل وسام أبو علي، بات الأهلي منفحتا على ضم مهاجم جديد سواء مهاجم محلي أو أجنبي أو فلسطيني، على أن يتم قيده كلاعب محلي كما حدث مع وسام أبو علي، ولكن فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي متوقف على رحيل أحد اللاعبين الأجانب الحاليين، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بتواجد الخماسي جراديشار وديانج وبن شرقي وداري وبن رمضان.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي بالفعل البحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، ويوجد أكثر من اسم مرشح، منهم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

واقترب النادي الأهلي من الوصول لاتفاق مع نادي كولومبوس الأمريكي بشأن صفقة وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورغم تعثّر مفاوضات الأهلي فى البداية مع النادي الأمريكي بشأن بيع وسام أبو علي، إلا أن الساعات الماضية شهدت تقارب وجهات النظر.

وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس أصبح قريباً للغاية وأكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن العرض الأخير من النادي الأمريكي يلقى قبولا من الإدارة الحمراء بنسبة كبيرة.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يعد يفكر في بقاء وسام أبو علي بعدما افتعل الأزمات وأصر على الرحيل، لكن النادي كان _ وما زال _ يبحث عن حقوقه الأدبية والمالية من وراء الرحيل.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتراجع فى مطالبه حتى يوافق على الصفقة، فالنادي الأمريكي سيدفع 7 ملايين و500 ألف دولار، بجانب مليون و500 ألف دولار امتيازات أخرى مُرتبطة بالمشاركة وتسجيل وصناعة الأهداف، فضلا عن الحصول على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مُستقبلاً.

وذهب المصدر إلى أن صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي قد يتم الإعلان عنها في غضون اليومين المقبلين، بعد التقارب الواضح بين الأهلي وكولومبوس بشأن الخطوط العريضة للصفقة، مؤكداً أن الأهلي يحاول حفظ حقوقه من وراء بيع اللاعب لأنه مرتبط بعقد مع النادي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

واستبعد الأهلي وسام أبو علي من معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس بسبب عدم خضوع اللاعب إلى قياسات بدنية مع عودة الأهلي للتدريبات الإثنين الماضي فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، كما رفض اللاعب إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته الأمر الذي جعل إدارة الأهلي توقع عليه غرامات مالية بجانب استبعاده من المعسكر.