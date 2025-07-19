شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يغزون الدوريات العربية والأوروبية فى الطائرة واليد بميركاتو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الميركاتو الصيفي الحالي 2025 خوض عدد من لاعبي الفراعنة تجارب احتراف، سواء في دوريات أوروبية أو عربية على صعيد كرة اليد والكرة الطائرة.

وخرج ثنائي كرة اليد في النادي الأهلي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل في تجربة احتراف أوروبية، حيث انضم عادل إلى صفوف فيزبريم المجرى وفيصل إلى باريس سان جيرمان.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل، تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

فيما ينهي أحمد خيري لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي إجراءات انضمامه لفريقه الجديد لايبزج الألماني لمدة موسمين بعد موافقة الأهلي على احتراف اللاعب على الرغم من أنه يتبقي له موسم آخر.

ويشهد موسم كرة اليد الجديد تجارب أوروبية جديدة لنجمي كرة اليد علي زين المنتقل حديثا إلى صفوف فيزبريم المجري قادما من دينامو بوخارست الروماني ومحمد سند المنتقل إلى إيستر بروفانس الفرنسي قادما من مواطنه نيم.

واتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد قرارا بهدف تسهيل وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج والحفاظ على حقوق الأندية واللاعب في نفس الوقت، أبرزها قرار بموافقة اللجنة الفنية على فتح الإعارات للاعبين للخارج دون تسجيل، وهي نقطة إيجابية تؤمن موقف الأندية وتيسر عملية احتراف اللاعب أو إعارته دون إجراءات معقدة، وأشارت اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار يستهدف تسهيل عملية الإعارة إلى أوروبا فقط.

كما أن القرار يخدم الأندية ويمثل مصدر دخل منعش لخزائنها واستثمار مالى كبير يزيد من الموارد المالية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية وتطوير مستوى اللاعبين الذى سيعود بفوائد على المنتخبات المصرية، وبالتوازى مع ذلك يخطط اتحاد اليد لبروتوكول عالمى من الأندية الكبيرة في أوروبا تنظيم وتسهل عمليات الإعارة والاحتراف وتعود بفوائد كبيرة على الجميع.

كما وقع الثنائي محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل نجوم الزمالك السابقين للكرة الطائرة عقود الانضمام في حتا الإماراتي، بداية من الموسم الجديد، بعدما لم يتوصل هيكل لاتفاق للعودة إلى القلعة البيضاء.

بينما استقر عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة السابق بالنادي الأهلي السابق على تجديد تعاقده مع السويحلي الليبي، على الرغم من تلقيه عرضا للاحتراف في دوري الكرة الطائرة الإماراتي.