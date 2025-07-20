شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أنشطة النادي المصري بعد انتهاء الحداد على ميمي عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف النادي المصري أنشطته بشكل طبيعي اليوم، الأحد،، بعد انتهاء حالة الحداد التي امتدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية عقب وفاة ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق للنادي المصري، والذي ودع عالمنا الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

المصري يعلن الحداد 3 أيام

وكان مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة كامل أبو علي، قرر إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده.

نبيل الكوكي ينعي ميمي عبد الرازق

نعى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء الأربعاء، وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي: "بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

4 وديات للمصري في معسكر تونس

انتظم لاعبو المصري في معسكر مغلق بمدينة سوسة التونسية، ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي اليوم الأحد،على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

ووضع نبيل الكوكى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر تونس بعد انتهاء المرحلة الثالثة التي أقيمت في بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الرابعة من الإعداد، حيث يسعى المصري لخوض 4 مواجهات ودية أمام كبار الفرق التونسية مثل، الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والإفريقي.