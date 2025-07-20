الامارات | الزمالك يعاقب فتوح بسبب غيابه عن معسكر الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، تقدر بمليون جنيه، بسبب خروجه من معسكر الفريق بحجة مرض أحد أقاربه، ولكنه حضر حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي بمصر.

وذكر الزمالك في بيان رسمي، أمس، أن جون إدوارد، المدير الرياضي، قرر بعد التشاور مع عبدالناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته، وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت فتوح في حفل غنائي بالساحل الشمالي.