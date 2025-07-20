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الامارات | أوباميانغ يعود إلى فريق مارسيليا الفرنسي

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باريس - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | أوباميانغ يعود إلى فريق مارسيليا الفرنسي 1/2
  • الامارات | أوباميانغ يعود إلى فريق مارسيليا الفرنسي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إعلامي أن بيير إيمريك أوباميانغ سيعود لفريق مارسيليا الفرنسي، بعد أن قضى عاماً بعيداً عنه.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن أوباميانغ (36 عاماً) ترك فريق القادسية السعودي، وسيوقع على عقد مع مارسيليا حتى عام 2027.

وسجل أوباميانغ 30 هدفاً في 51 مباراة مع فريق مارسيليا في موسم 2023 -2024.

ولعب نجم منتخب الغابون مع فرق ميلان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وبرشلونة وتشيلسي وفرق أخرى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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