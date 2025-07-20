شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتدرب على فترتين فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

البنك الأهلي يتدرب على فترتين

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

صفقات البنك الأهلي

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

المرحلة الثانية لإعداد البنك الأهلي

بدأ فريق البنك الأهلي المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، الأربعاء الماضي، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للبنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وديتان في ختام المرحلة الأولى

وكان البنك الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء أمس، بعدما فاز ودياً على نجمة سيناء بسداسية إستعدادا للموسم الجديد، أحرزهامحمد بن شرقي "هدفين" أسامة فيصل، احمد آمين قفة، حسن احمد، مصطفى عبد الرحيم.

وكان البنك الأهلي خاض مواجهة ودية مساء الخميس الماضي تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية، وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".