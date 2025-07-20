شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل خطواته لحسم صفقة محمد علاء حارس الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك خطواته النهائية لحسم صفقة ضم الحارس محمد علاء من نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما أن تلك الصفقة متعلقة بخروج محمد صبحى حارس مرمى الفريق الذى بات على مقربة من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز الذى يرغب فى تدعيم مركز حراسة المرمى بضم لاعب مميز مثل صبحى.

وتوصل بيراميدز لاتفاق مع محمد صبحى لضمه في الميركاتو الصيفي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة 50 مليون جنيه لنادى الزمالك، والتي سيتحرك بعدها مسئولو القلعة البيضاء لتدعيم المركز بحارس جديد وهو محمد علاء، الذى تم التواصل معه والوصول لاتفاق، ويتبقي حسم الصفقة مع ناديه.

ويتجه الزمالك لترتيب قائمة حراس مرماه للموسم المقبل بحيث تضم محمد عواد، الحارس الأساسي المخضرم، إلى جانب الحارس الوافد الجديد المهدي سليمان الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لتعزيز الخبرة والعمق الفني في هذا المركز الحساس. ويُتوقع أن ينضم إليهم محمد علاء، الحارس الشاب الذي يمتلك إمكانات جيدة ويُنظر له كخيار مستقبلي ضمن صفوف الفريق.

في إطار تطوير الحراس الشباب، يرى الجهاز الفني والإداري أهمية كبرى لمنح الفرصة للحارس الصاعد محمود الشناوي لاكتساب المزيد من الخبرات العملية خارج أسوار النادي، لذا هناك اتجاه قوي لإعارة الشناوي لأحد الأندية الأخرى خلال الموسم المقبل، بهدف توفير دقائق لعب منتظمة له تساعده على تطوير مهاراته وتحسين أدائه، مما يُعزز من فرصه في العودة إلى الزمالك وهو أكثر جاهزية وقوة.

هذه الترتيبات تعكس رغبة إدارة الزمالك في موازنة بين الخبرة والشباب في قائمة الفريق، مع العمل على توفير بدائل قوية ومنافسة في مركز الحراسة، الذي يُعد من أهم المراكز في كرة القدم.

كما أن التحركات الحالية تنطلق من تقييم شامل لأداء الحراس خلال الموسم الماضي، إلى جانب الاستماع لتوصيات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يولي أهمية كبيرة لوجود حراس مميزين يستطيعون التعامل مع ضغوطات المباريات المختلفة.

بالتالي، فإن إدارة الزمالك تسعى من خلال هذه الصفقات والترتيبات إلى بناء فريق متوازن، قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، مع ضمان تطور اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل النادي.