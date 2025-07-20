شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه من المستحقات المتأخرة للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق الموسم الجديد بلا أى متأخرات للحكام ما يساعدهم على التركيز فى الملعب.

ويصل أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة اليوم، الأحد، بعد انتهاء الإجازة، ليستأنف عمله مع لجنة الحكام استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.

وشارك أوسكار رويز فى محاضرات الحكام الذين تم اختيارهم فى كأس العالم للأندية، قبل أن يتوجه إلى موطنه كولومبيا لقضاء الإجازة.

ويشرف رويز على معسكر الحكام الجديد للتدريب على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR غدا الاثنين، ومعه مندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab.

واختُتم مؤخرا بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

ويرغب رويز في منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضي ومن بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهما.

ويأتي على رأس الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.