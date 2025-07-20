شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر حسم مصطفى شلبي موقفه من الرحيل ويؤجل صفقة أحمد ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الزمالك الموقف النهائي لمصطفى شلبي ، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم التوصل لاتفاق مبدئي بين اللاعب والنادي.

ورغم التفاهم بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث ستكون الصفقة بقيمة 35 مليون جنيه يحصل عليها الزمالك مقابل انتقال اللاعب للبنك، إلا أن شلبي لم يحسم موقفه حتى الآن، ويواصل البحث عن عروض أخرى قد تكون أكثر إغراءً على الصعيدين الفني والمادي، ما تسبب في تعطيل إتمام صفقة انتقال أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، إلى الزمالك، والتي كان من المفترض أن تُحسم بالتزامن مع رحيل شلبي.

وكان مسئولو الزمالك أبلغوا اللاعب بعدم الانتظام فى معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، لحين حسم مصيره بشكل نهائي. ويأتي ذلك فى ظل وجود مفاوضات متقدمة بين اللاعب ومسؤولي البنك الأهلي، من المنتظر أن تشهد حسمًا خلال الساعات المقبلة.

ويأمل الزمالك في إنهاء الملف سريعًا سواء بانتقال شلبي إلى البنك الأهلي أو لأي نادٍ آخر، من أجل استكمال خطواته فى سوق الانتقالات وتدعيم صفوفه بالعناصر المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد.