شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع كولومبوس الأمريكي على سداد قيمة صفقة وسام أبو علي "كاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وتقدر قيمة صفقة بيع وسام أبو علي بـ7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.

واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.

وفي حال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة، سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله في صدارة الصفقات الأعلى قيمة في تاريخ "القلعة الحمراء".

واستطاع اللاعب، صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، أن يشارك مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف.

الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس بسبب مخالفات وتأخر القياسات

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى، إن الجهاز الفنى يواجه أى مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية، موضحاً أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

وشدد يوسف، على أن وسام أبو علي مهاجم الفريق تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه ـ أضاف المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير ولابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.