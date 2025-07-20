شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يوقع عقود انتقاله إلى سيراميكا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يوقع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي لنادي سيراميكا مساء اليوم، الأحد، بعدما أنهى الاتفاق مع النادي على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من النادي، ليرحل عن القلعة الحمراء بشكل مجاني.

ورفض كريم نيدفيد العروض التي وصلته من أندية أخرى محلياً وفضّل الانتقال إلى سيراميكا الذي يتولى تدريبه علي ماهر، ويرتبط معه بعلاقة قوية للغاية.

وخرج كريم نيدفيد من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وحتى يُنهي اللاعب إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا التي أوشكت على الانتهاء بالفعل.

ويُعد كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.

وظهر نيدفيد بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى، ومع الأهلى توج كريم نيدفيد ببطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة ، وشارك كريم نيدفيد في 94 مباراة بقميص الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.