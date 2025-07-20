شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة محمد إسماعيل مدافع زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صراع مع عدد من الأندية التي كانت تسعى لضمه.

وأبدى محمد إسماعيل رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة في ظل تمسك الأبيض بضم اللاعب وجدية المفاوضات معه ومع ناديه، مما دفعه للموافقة علي العرض، لاسيما وأن إدارة زد كانت تمتلك ثلاث عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز، وجميعهم كانوا متقاربين من حيث القيمة المادية والامتيازات التي سيحصل عليه زد، لكن رغبة اللاعب حسمت وجهته.

ويتبقي بعض الرتوش الأخيرة التي من المنتظر الاتفاق عليها بين مسئولي الزمالك ونادي زد لاتمام الصفقة بشكل رسمي، والإعلان عنها.

الزمالك الـ 13 فى قائمة أغلى أندية أفريقيا

من ناحية أخرى، احتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ترتيبًا متأخرًا فى قائمة أغلى الأندية الأفريقية، على الرغم من ارتفاع قيمته التسويقية إلى 11.3 مليون يورو، ليحتل المركز الـ13 فى القائمة، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وتعاقد الزمالك مؤخراً مع المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري والذي تصل قيمته التسويقية إلى 200 ألف يورو، وأحمد شريف مهاجم فاركو الذي تصل قيمته التسويقية إلى 250 ألف يورو، كذلك شيكو بانزا صاحب الـ 800 ألف يورو، وعمرو ناصر لاعب فاركو صاحب الـ 600 ألف يورو، وأدم كايد صاحب الـ 300 ألف يورو.

في حين تصدر النادي الأهلي قائمة أغلى الأندية الأفريقية من حيث القيمة التسويقية، وذلك قبل أسابيع قليلة على انطلاق النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وحسب الأرقام الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ارتفعت القيمة التسويقية للنادي الأهلي إلى 44.83 مليون يورو، وذلك بعد الصفقات التي أبرمها النادي عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الماضي وحتى 13 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن يحافظ النادي الأهلي على صدارة قائمة أغلى الأندية الأفريقية، حال رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي تصل قيمته التسويقية إلى 4 ملايين يورو، لاسيما أن الأهلي يتفوق بفارق كبير نسبيًا على صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المرتبة الثانية في القائمة حيث تبلغ قيمته التسويقية 36.10 مليون يورو.

في حين تراجعت القيمة التسويقية لنادي أورلاندو الجنوب أفريقي إلى 24.28 مليون يورو ليتواجد في المركز الثالث، متفوقًا على الترجي التونسي صاحب المركز الرابع بقيمة تسويقية بلغت 23.33 مليون يورو.

وتراجعت القيمة التسويقية لنادي بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 22.80 مليون يورو ليحتل المركز الخامس فى القائمة، بينما حل الوداد المغربي في المرتبة السادسة بعدما تراجعت قيمته التسويقية أيضًا إلى 17.96 مليون يورو.