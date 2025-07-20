شكرا لقرائتكم خبر عن "ساحل الأزمات".. أحمد فتوح فى مرمى الانتقادات بالزمالك مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

من جديد، دخل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك دائرة الانتقادات بعد ظهوره في حفل المطرب راغب علامة فى الساحل الشمالي، وتغيبه عن معسكر الفريق الأبيض المقام حالياً فى العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ورغم أن اللاعب قدم عذراً للجهاز الفني للزمالك حول سبب تغيبه عن المعسكر بسبب مرض أحد أفراد أسرته، إلا أن ظهوره خلال الحفل أثار جدلاً واسعاً، بشأن حقيقة غياب اللاعب عن المعسكر، خاصة بعد تداول مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يؤكد وجود فتوح فى حفل بالساحل الشمالي.

أحمد فتوح يغيب عن المعسكر الأبيض

من جهته أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالى المقامة بالعاصمة الإدارية، وأوضح مدير الكرة فى تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك، أن أحمد فتوح تواجد بشكل طبيعى فى بداية المعسكر، وحصل على إذن من الجهاز الفنى للمغادرة فى الساعات الماضية بسبب مرض عمه فى الآونة الأخيرة. وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يؤدى برنامجاً تأهيلياً فى الفترة الحالية، وسيعود خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام فى المعسكر بشكل طبيعي.

ساحل الأزمات.. أحمد فتوح يتورط من جديد

جاء ظهور أحمد فتوح في حفل الساحل الشمالي ليعيد إلى الأذهان الحادثة التي قام بها اللاعب العام الماضي، وقبل سنة تقريباً، بالتحديد في يوم 11 أغسطس 2024، عندما صدم أحمد فتوح أحد الأشخاص عن طريق الخطأ بالطريق الساحلي (مطروح) بالعلمين، ما أدى إلى وفاة الضحية فورًا في مكان الحادث، ليتم التحفظ على فتوح والسيارة الخاصة به، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتم حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة، وبعدها وجه لـ فتوح تهمة تعاطي المواد المخدرة، حيث أثبتت التحريات أن اللاعب قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك اصطدام المجني عليه وتسبب فى قتله خطأ.

الزمالك يُغرم أحمد فتوح

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ويرتبط أحمد فتوح بعقد مع الزمالك يمتد لموسمين، حيث ينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك في 30 يونيو 2027.

أرقام أحمد فتوح مع الزمالك

إجمالاً شارك أحمد فتوح مع نادي الزمالك في 179 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 17 آخرين لزملائه بالفريق، وتوج فتوح مع الزمالك بـ 6 ألقاب جاءت كالتالي: بطولتين دوري عام، 3 بطولات كأس مصر، ولقب واحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية.