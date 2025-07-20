باكياو يفشل في التغلب على باريوس في نزال العودة عن الاعتزال

الرياص - اسماء السيد - لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : فشل أسطورة الملاكمة الفيليبيني ماني باكياو في سن السادسة والأربعين في انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط بعد غياب دام أربعة أعوام عن الحلبات بتعادله مع الأميركي ماريو باريوس حامل اللقب في لاس فيغاس.

احتفظ باريوس بحزامه رغم هيمنة باكياو عليه لعدة جولات بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة بالنسبة لملاكم مخضرم واجه منافسا أصغر منه بـ 16 عاما وفي أوج مسيرته.

منح أحد الحكام الأفضلية لباريوس بنتيجة 115 113، بينما منح الحكمان الآخران التعادل 114 114. وقد أثارت النتيجة صافرات الاستهجان من الجماهير التي احتشدت في صالة "أم جي إم غراند غاردن أرينا" في لاس فيغاس وهتفت للملاكم باكياو خلال نزال حامي الوطيس.

فاجأ باكياو عالم الملاكمة في أيار/مايو عندما أعلن أنه يخطط للعودة عن اعتزال دام لأربعة أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلا قاعدة المجلس العالمي للملاكمة التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فورا عند العودة من اعتزال.

بدا وكأن باكياو في نزاله الثالث والسبعين على وشك كتابة فصل جديد غير متوقع في مسيرته الاحترافية التي استمرت 30 عاما، حيث استخدم كل ما لديه من دهاء وخبرة لإحباط باريوس.

غير أن باريوس استجمع قواه في الجولات الثلاث الأخيرة وفاز بها جميعها ما مكنّه من الاحتفاظ بلقبه.

قال باكياو بعد اعلان النتيجة "اعتقدت أنني فزت بالنزال. أعني، لقد كان نزالا متقاربا. كان منافسي قويا للغاية، لكنه كان نزالا رائعا".

وأضاف "كنت أحاول إيجاد طريقة لإنهاء النزال، لكن منافسي كان قويا للغاية، لذا كان الأمر صعبا".

من ناحيته، شعر باريوس أنه بذل جهدا كافيا لاستحقاق التعادل.

قال ابن الـ 30 عاما "اعتقدت أني نجحت في الفوز. لكني ما زلت أُشيد بماني. لقد كان شرفا لي أن أشاركه الحلبة، فهو ملاكم يتمتع بخبرة واسعة وله إنجازات كبيرة في هذه الرياضة. لقد بذلنا كل ما في وسعنا في الحلبة، لا شيء سوى الحب والاحترام".

وأقرّ الملاكم الاميركي أنه أُعجب بقدرات باكياو المذهلة من الطاقة والقدرة على التحمل "هذا مذهل، فقدرته على التحمل لا تزال قوية، وما زال قويا للغاية. توقيته وإيقاعه وكل شيء. لا يزال ملاكما صعب الفهم".

أدرك باريوس انه يحتاج إلى رفع مستواه للتفوق على منافسه في الجولات الأخيرة، فقال "كنت أعلم أني يجب أن أبذل جهدا أكبر لمحاولة ترسيخ الفوز".

وأردف "كنت أضغط عليه بشدة، وأحاول أن أجعله يشعر بأنه متقدم في السن. لكنه لا يزال يتمتع ببعض القوة. لديه الكثير من القوة والقدرة على القتال".

من ناحيته، قال باكياو إنه يأمل في مواصلة الملاكمة وأنه منفتح على مباراة إعادة مع باريوس الذي رحّب بدوره بالفكرة.

أجاب عندما سُئل عما إذا كان يرغب في مواصلة مسيرته ومواجهة باريوس مجددا "بالتأكيد، بالطبع!".

وأضاف "هذا هو الإرث الوحيد الذي يمكنني تركه، أن ألهم الشعب الفيليبيني وأن أشعر بالفخر أينما كنت".

اعتبر باكياو الذي حقق فوزه الاخير في عام 2019 الحلقة الأضعف من حيث التوقعات أمام منافس أطول وأكثر رشاقة منه.

غير أن البطل الفيليبيني في ثماني فئات وأحد أكثر الملاكمين شعبية في تلك الحقبة، لم يُظهر أي علامات على الاضطراب لفترات طويلة.

تفوق باكياو الذي وجه سلسلة من اللكمات المتتالية وسدد ضربات قوية طوال النزال في الجولات الأولى والمتوسطة، في حين بدا باريوس مترددا في المخاطرة بمواجهة مباشرة منذ البداية.