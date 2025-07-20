شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات متنوعة فى مران الأهلي بتونس.. وريبيرو يجتمع مع الطاقم المعاون والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته فى معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة تونس استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

خاض الأهلى مرانا قويا اليوم تضمن العديد من الفقرات المتنوعة، ضمن برنامج الإعداد الخاص بفترة المعسكر.

وأدى حراس المرمى تدريبات تخصصية عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد الخارجي فى مدينة طبرقة ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين.

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى، اجتماعا مهما مع الطاقم المعاون له، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وناقش المدير الفني مع الجهاز المعاون مستجدات البرنامج التدريبي الخاص بفترة المعسكر، والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.