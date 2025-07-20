شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة الحكمة الدولية للمصارعة أمينة رفيق فى حادث والان مع تفاصيل الخبر

توفيت صباح اليوم الحكمة الدولية للعبة المصارعة أمينة رفيق حسن، بعد تعرضها لحادث خلال الساعات الماضية، نقلت على إثره للمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم، بعدما تعرضت إلى سقوط شباك خشبى عليها من الدور الـ 13 وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث تسبب الحادث فى إصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة.

من جانبه حرص الاتحاد المصرى للمصارعة على نعى الراحة، متمنيا أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن اتحاد المصارعة شهد أزمة خلال الأيام الماضية بعد إعلان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسفر إلى الخارج بحثا عن العمل، في ظل تجاهل مسئولي الاتحاد دخوله في معسكرات أو وضع خطة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم الحصول على بعض المكافآت، في الوقت الذى نفى فيه مسئولو الاتحاد علمهم باعتزال اللاعب، وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى للمصارعة شكر إلى اللاعب بطل أولمبياد طوكيو على الفترة التي قضاها داخل بساط المصارعة والبطولات والألقاب التي توج بها خلال السنوات الماضية.

ومن قبل كيشو كان محمد مصطفى لاعب المنتخب أيضا أعلن اعتزاله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث عبر محمد مصطفى عن مشاعره تجاه هذه اللحظة التي طالما تمنى ألا تأتي.