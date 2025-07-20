شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يستعجل الأهلي لتدعيم هجوم الفريق بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 20 يوليو 2025 02:31 م
وأوصى المدرب الإسبانى إدارة الأهلى بضرورة التفاوض مع مهاجمين أجانب صغار السن يمتلكون القدرة على الدفاع عن ألوان فريق بحجم الأهلي، كما يعكف ريبيرو ومعاونوه في معسكر تونس على إعادة تأهيل واكتشاف قدرات الثنائي محمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار مهاجما الفريق.
واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نادى كولومبوس الأمريكي على تسديد قيمة صفقة بيع الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق بطريقة "الكاش"، ودون أي أقساط، بعدما توصل الطرفان خلال الساعات الأخيرة لاتفاق نهائى لإتمام الصفقة بعد فترة طويلة من المفاوضات.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.
وتقدر قيمة صفقة بيع وسام أبو علي بـ7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.
واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.
وحال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة، سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله فى صدارة الصفقات الأعلى قيمة فى تاريخ "القلعة الحمراء".
وسام أبوعلي انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي سيريوس السويدي في نوفمبر 2024، مقابل 1.7 مليون يورو، وخاض مع الفريق الأحمر 60 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الأجانب الذين مروا على الأهلي في السنوات الأخيرة.
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