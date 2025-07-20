شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يوقف النشاط 3 أيام حدادا على وفاة الحكمة الدولية أمينة رفيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة ، برئاسة سعيد صلاح، الحداد على روح الحكمة الدولية أمينة رفيق محسن التى توفيت صباح اليوم بعد تعرضها لحادث خلال الساعات الماضية.

وقرر اتحاد المصارعة إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات بالاتحاد والأفرع لمدة 3 أيام حدادا على الفقيدة، كما نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد نعيا جاء فيه: "بكل حزن وأسى ينعي العميد سعيد صلاح رئيس الإتحاد والسادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للمصارعة اسرة حكمتنا الدولية / أمينة رفيق محسن لوفاتها اثر حادث أليم امس بالإسكندرية داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها وأن يجعل مآواها الجنة".

وتوفيت الحكمة الدولية للعبة المصارعة أمينة رفيق حسن، صباح اليوم، بعد تعرضها لحادث خلال الساعات الماضية نقلت على إثره إلى المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

وتعرضت أمينة رفيق لسقوط شباك عليها من الدور الـ 13 وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث تسبب الحادث فى إصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة.

يذكر أن اتحاد المصارعة شهد أزمة خلال الأيام الماضية بعد إعلان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسفر إلى الخارج بحثا عن العمل، في ظل تجاهل مسئولي الاتحاد دخوله في معسكرات أو وضع خطة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم الحصول على بعض المكافآت، في الوقت الذى نفى فيه مسئولو الاتحاد علمهم باعتزال اللاعب، وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى للمصارعة شكر إلى اللاعب بطل أولمبياد طوكيو على الفترة التي قضاها داخل بساط المصارعة والبطولات والألقاب التي توج بها خلال السنوات الماضية.

ومن قبل كيشو كان محمد مصطفى لاعب المنتخب أيضا أعلن اعتزاله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث عبر محمد مصطفى عن مشاعره تجاه هذه اللحظة التي طالما تمنى ألا تأتي.