شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يعود لحسابات بيراميدز بعد خلافات التجديد للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود جاد حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى لحسابات نادى بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الفريق السماوى فى تدعيم مركز حراسة المرمى، وكان جاد أبرز الأسماء المرشحة.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد لتجديد تعاقده مع النادي إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة صباح السبت الماضى، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يترقب موقف جاد مع المصرى

ويترقب مسئولو نادى بيراميدز الموقف النهائي لمحمود جاد مع النادى المصرى، لتحديد إمكانية التعاقد مع الحارس في الميركاتو الصيفي من عدمه.

أحمد الشناوى يواصل التأهيل

يواصل أحمد الشناوى ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامجه التأهيلى والعلاجى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر.

وتعرض أحمد الشناوى للإصابة فى الدقيقة 84 من مواجهة الزمالك، ليشارك شريف إكرامى بدلاً منه، فى اللقاء الذى فاز به الفارس الأبيض وتوج بلقب كأس مصر.

ويستمر أحمد الشناوى فى الخضوع للبرنامج التأهيلى، خاصة أنه تعرض لمزق كبير وصل عمقله لـ 9 مللى × عرض 7 مللى.