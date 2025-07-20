شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يقترب من استضافة بطولة أفريقيا لـ شباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل. وتعد بطولة أفريقيا للشباب أول حدث قاري يُنظم تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي بتشكيله الجديد.

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب الطائرة في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

يتخلل المعسكر إقامة بطولة ودية دولية يُعد حدثًا هامًا وإنجازًا كبيرًا، خاصة أن المعسكر يضم اثنين من أفضل منتخبات العالم، وهما البرازيل والأرجنتين، إلى جانب المنتخب البحريني الشقيق، وهو ما يتيح فرصة احتكاك قوية ومفيدة للغاية لمنتخب مصر، في ظل استعداد المنتخبات الأربعة لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقررة خلال أيام في أوزبكستان. كما يعد المعسكر البروفة الأخيرة للمنتخبات الأربعة قبل انطلاق بطولة العالم في أوزبكستان.