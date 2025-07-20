7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 يوليو 2025 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الزمالك يحسم صفقة محمد إسماعيل مدافع زد، وسام أبو علي ينهى إجراءات السفر لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو.

وسام أبو علي ينهى إجراءات السفر لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو

ينهى الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، فى الساعات الجارية، إجراءات سفره لأمريكا للالتحاق بفريقه الجديد كولومبوس كرو بعد إتمام مفاوضات رحيله عن القلعة الحمراء.

صرف مسئولو النادي الأهلي مكافآة المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، رغم أن أيام اللاعب فى الأهلي باتت معدودة، بعدما تم الاتفاق على رحيله خلال الأيام المقبلة للدوري الأمريكي.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام. كريم نيدفيد يوقع عقود انتقاله إلى سيراميكا خلال ساعات يوقع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي لنادي سيراميكا مساء اليوم، الأحد، بعدما أنهى الاتفاق مع النادي على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من النادي، ليرحل عن القلعة الحمراء بشكل مجاني.

بسنت حميدة تتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى باليابان

تأهلت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى إلى بطولة العالم التى ستقام بطوكيو باليابان العام الجاري، فى إنجاز تاريخي يضاف إلى مسيرتها.

يفضل الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الأهلى، الاعتماد على محمد شريف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى بالموسم الجديد، على أن يظهر السلوفينى جراديشار على مقاعد البدلاء، فى ظل اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما وصلت علاقته بالقلعة الحمراء لطريق مسدود.