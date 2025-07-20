شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية بعد توقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أحمد ربيع، لاعب فريق البنك الأهلي، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليًا فى العاصمة الإدارية، بعد توقيع عقود انضمامه المنتظر إتمامها خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف القلعة البيضاء استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي ذلك في إطار صفقة تتم بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث توصل مسئولو البنك الأهلي لاتفاق مع مصطفى شلبي، جناح الزمالك، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقتين رسميًا عقب توقيع العقود مباشرة.

وكان انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك قد تأجل لحين حسم صفقة مصطفى شلبي، قبل أن تقترب المفاوضات من خط النهاية، مما يفتح الباب أمام ربيع للالتحاق بمعسكر الزمالك والانخراط في تدريبات الفريق بقيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

وكان مسئولو نادي الزمالك ينتظرون الموقف النهائي لمصطفى شلبي ، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم التوصل لاتفاق مبدئي بين اللاعب والنادي.

ورغم التفاهم بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث ستكون الصفقة بقيمة 35 مليون جنيه يحصل عليها الزمالك مقابل انتقال اللاعب للبنك، إلا أن شلبي لم يحسم موقفه حتى الآن، ويواصل البحث عن عروض أخرى قد تكون أكثر إغراءً على الصعيدين الفني والمادي، ما تسبب في تعطيل إتمام صفقة انتقال أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، إلى الزمالك، والتي كان من المفترض أن تُحسم بالتزامن مع رحيل شلبي.

وكان مسئولو الزمالك أبلغوا اللاعب بعدم الانتظام فى معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، لحين حسم مصيره بشكل نهائي. ويأتي ذلك فى ظل وجود مفاوضات متقدمة بين اللاعب ومسؤولي البنك الأهلي، من المنتظر أن تشهد حسمًا خلال الساعات المقبلة.

ويأمل الزمالك في إنهاء الملف سريعًا سواء بانتقال شلبي إلى البنك الأهلي أو لأي نادٍ آخر، من أجل استكمال خطواته فى سوق الانتقالات وتدعيم صفوفه بالعناصر المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد.