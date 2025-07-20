شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع مصطفى شلبى وأحمد ربيع ينتقل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل منذ قليل، مسئولي البنك الأهلي لاتفاق مع مصطفي شلبي لاعب الزمالك من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقود انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي بشكل رسمي خلال ساعات.

في المقابل حسم الزمالك صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي والتي كانت متوقفة لحين توصل مسؤولي البنك لاتفاق مع مصطفي شلبي لابرام الصفقة.