مصطفى شلبى يوقع عقود انتقاله إلى البنك الأهلى.. صورة

وقع مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

واتفق مصطفى شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك، بعد توصله إلى اتفاق مع البنك الأهلي للانتقال إليه، ضمن صفقة انضمام أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك.

وغاب أحمد ربيع عن معسكر البنك الأهلي المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، بإذن من الجهاز الفني للفريق، وذلك لإتمام انتقاله إلى الزمالك.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.