سبب خوض الأهلى مباراة الملعب التونسى الودية من 3 أشواط

اتفق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره الملعب التونسي على خوض المباراة الودية التي تجمعهما في تونس غداً، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريق الأحمر، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

جاء اتفق الأهلي على لعب المباراة الودية من 3 أشواط بواقع 45 دقيقة لكل شوط، من أجل منح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق الأحمر، ومنح الفرصة للاعبين الجدد والشباب الذين انضموا للمعسكر الخارجي واللاعبين العائدين من الإعارة، مع تجهيز اللاعبين الأساسيين، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

واستعجل الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادى الأهلى، مسئولي ناديه سرعة حسم ملف تدعيم هجوم المارد الأحمر بعد اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوصى المدرب الإسبانى خوسيه ريبيرو إدارة الأهلى بضرورة التفاوض مع مهاجمين أجانب صغار السن يمتلكون القدرة على الدفاع عن ألوان فريق بحجم الأهلي، كما يعكف ريبيرو ومعاونوه في معسكر تونس على إعادة تأهيل واكتشاف قدرات الثنائي محمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار مهاجما الفريق.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نادى كولومبوس الأمريكي على تسديد قيمة صفقة بيع الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق بطريقة "الكاش"، ودون أي أقساط، بعدما توصل الطرفان خلال الساعات الأخيرة لاتفاق نهائى لإتمام الصفقة بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وتقدر قيمة صفقة بيع وسام أبو علي بـ7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.

واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.

وحال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة، سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله فى صدارة الصفقات الأعلى قيمة فى تاريخ "القلعة الحمراء".

وسام أبوعلي انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي سيريوس السويدي في نوفمبر 2024، مقابل 1.7 مليون يورو، وخاض مع الفريق الأحمر 60 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الأجانب الذين مروا على الأهلي في السنوات الأخيرة.