شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القرموطي يلحق ببعثة المصري فى تونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق أحمد القرموطي، لاعب النادي المصري، ببعثة الفريق الموجودة حاليا فى تونس، ضمن معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بسفره للخارج.

ويلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مع الصفاقسي التونسي في أولى وديات المعسكر، ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، فيديو يستعرض من خلاله كواليس المران الأول للفريق، بمدينة سوسة الساحلية التونسية في مستهل معسكره المغلق المقام حاليًا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، 2025-2026، حيث رفض التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين أي راحة عقب وصولهم أمس السبت إلى تونس.

نبيل الكوكي يسبق البعثة

وكان التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، قد سبق البعثة إلى تونس، مساء الأربعاء الماضي، لترتيب استقبال بعثة الفريق البورسعيدي.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي فريق الصفاقسي اليوم الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يواجه فريق النجم الساحلي الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة صباح أمس، السبت، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.