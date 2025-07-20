شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدورى القسم الثانى (ب) بعد انسحاب مركز شباب تلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) بعد اعتذار مركز التنمية الشبابية بتلا عن المشاركة في منافسات المسابقة بموسم 2025/2026.

وترتب على اعتذار مركز التنمية الشبابية بتلا عن المشاركة تغيّر عدد الأندية المشاركة في المجموعة ليصبح 14 ناديًا بدلًا من 15، وأصبح عدد أسابيع المسابقة 26 أسبوعًا.

وتقرر أن تُعاد القرعة في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في الجزيرة، بحضور المندوبين المفوضين من الأندية المشاركة بالمجموعة.

في سياق مغاير، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج الرخص التدريبية للموسم 2025/2026، والذي يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين، وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

ويشمل البرنامج منح عدد 2250 مدربًا الرخص التدريبية المختلفة على النحو التالي:

• عدد 700 مدرب للرخصة D

• عدد 900 مدرب للرخصة C

• عدد 450 مدربًا للرخصة B

• عدد 150 مدربًا للرخصة A

• عدد 50 مدربًا للرخصة Pro



ومن المقرر إقامة الدورات التدريبية على مدار الموسم وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد لإعداد وتأهيل المدربين للعمل بمسابقات الاتحاد على كافة مستوياتها.

وأكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرنامج يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين المصريين وتطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع المعايير المعتمده، مشيرًا إلى أن الموسم الرياضي 2025/2026 سوف يكون الأخير الذي يُسمح خلاله بالعمل بالتصاريح المؤقتة، على أن يُشترط بدءًا من الموسم المقبل تطبيق شرط الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة لمزاولة مهام التدريب فى كافة القطاعات والمسابقات.