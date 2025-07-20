أوسكار رويز يشترط المقابلات الشخصية لضم أعضاء جدد للجنة الحكام

القاهرة - سامية سيد - اشترط أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، عقد مقابلات شخصية قبل ضم أى أعضاء جدد فى التشكيل الجديد للجنة الحكام استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026.

ويدرس أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الاستعانة ببعض الحكام الذين لن يستمروا بالموسم الجديد فى تشكيل اللجنة للموسم المقبل، مع استمرار أعضاء اللجنة الحاليين وعلى رأسهم جهاد جريشة وعزب حجاج ووجيه أحمد وفهيم عمر وسيد مراد.

ويترقب اتحاد الكرة عودة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الإجازة لمناقشة التشكيل الجديد للجنة الحكام استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026، وكان أوسكار رويز وقع عقدا مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

ويرغب رويز في منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضي ومن بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهما.

ويأتي على رأس الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.