زد يرحب بعودة الثلاثى "خليل وبكرى والعسكرى" وقيدهم بقائمة الموسم الجديد

حرص حساب نادي زد اف سي على الترحيب بعودة الثلاثي رأفت خليل وعبد الله بكري وحازم العسكري، والعائدين من الإعارة في الموسم الماضي.

ولعب الثنائي رأفت خليل وحازم العسكري في صفوف حرس الحدود، بينما لعب عبد الله بكري في صفوف الاتحاد السكندري في الموسم لماضي، قبل أن يقرر محمد شوقي المدير الفني لفريق زد عودة الثلاثي وقيدهم في قائمة الموسم الجديد.



عبد الله بكري



حازم العسكري



رأفت خليل

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن النادى أنهى الاتفاق مع نادى زد لضم محمد إسماعيل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، استعدادا للموسم الجديد، حيث تم الانتهاء من كافة التفاصيل على رأسها المادية.

وقال المصدر لليوم السابع، إنه من المقرر أن ينضم محمد إسماعيل لمعسكر الزمالك خلال ساعات، مع الإعلان عن الصفقة رسمياً، ليصبح عدد الصفقات التى تم التعاقد معها 5 صفقات حتى الآن.

وتعاقد الزمالك مع شيكو بانزا لاعب أمادورا البرتغالى وأحمد شريف وعمرو ناصر لاعبى فاركو، بالإضافة إلى المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق.

وأبدى محمد إسماعيل رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة فى ظل تمسك الأبيض بضم اللاعب وجدية المفاوضات معه ومع ناديه، ما دفعه للموافقة على العرض، لاسيما أن إدارة زد كانت تمتلك ثلاثة عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز، وجميعها كانوا متقاربة من حيث القيمة المادية والامتيازات التى سيحصل عليه زد، لكن رغبة اللاعب حسمت وجهته.

وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مسئولي زد لحسم الصفقة، وأكد مصدر مسئول داخل نادي زد أن الأمور هذه المرة تسير بشكل مختلف عن الميركاتو الشتوي الماضي قائلاً: "الزمالك تحدث معنا سابقًا عن أكثر من لاعب مثل زيكو والبانوبى، لكنهم لم يكونوا قد حسموا اختيارهم وقتها، أما الآن فالوضع واضح، والزمالك طلب محمد إسماعيل رسميًا، ونحن لا نمانع بيعه".

وأضاف المصدر، أن الزمالك كان يفكر فى إدخال المدافع الشاب أحمد حسام ضمن الصفقة، لكن إصابته بقطع فى الرباط الصليبي أوقفت هذا المقترح، لتتجه الصفقة نحو الحسم مقابل مادي فقط.

وتربط الزمالك وزد علاقة قوية على مستوى الإدارات، وهو ما ساهم في تيسير المفاوضات والوصول إلى اتفاق سريع يرضي الطرفين.