رفاعى الزمالك ينضم لغزل المحلة فى صفقة انتقال حر

انضم أحمد رفاعى لاعب فريق الزمالك إلى غزل المحلة خلال الساعات الماضية فى صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الأبيض فى الصيف الجارى.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للمحلة لمدة 3 مواسم قادمة، على أن يتم قيده فى قائمة المحلة للموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكان المحلة قد طلب ضم اللاعب خلال يناير الماضى إلا أن الزمالك رفض رحيله نهائيا واشترط رحيله على سبيل الإعارة فقط، ليرحل الآن مجانا بشكل نهائي لغزل المحلة.

كان الزمالك قد طلب من رفاعى خلال يناير الماضى البحث عن عرض للخروج إلى الإعارة في أحد الأندية قبل غلق باب القيد، في ظل عدم مشاركته مع الفريق، وعدم اعتماد المدير الفنى عليه في المباريات.

وتلقى اللاعب وقتها أكثر من عرض للرحيل عن الزمالك مثل البنك الأهلى والجونة، بالإضافة إلى أحد العروض الخارجية، إلا أن الزمالك أخطر اللاعب بالخروج على سبيل الإعارة وليس البيع.

وانتقل مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه.

وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز.

ووضع نادي الزمالك بندًا في عقد بيع اللاعب يمنحه أحقية الحصول على نسبة 20% في حالة إعادة بيع مستقبلية للاعب، في خطوة للحفاظ على حقوق النادي حال تألق اللاعب ورحيله إلى نادٍ آخر في الفترة المقبلة.